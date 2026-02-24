Conférence – L’arrivée de l’animation japonaise en France Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Si elle bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance critique, grâce à

la renommée des films de cinéastes comme Hayao Miyazaki ou Satoshi Kon,

l’animation japonaise a suscité lors de ses premiers pas en France de

vives critiques, et alimenté diverses inquiétudes.

Retracer l’histoire de cette arrivée, marquée par le succès de la série télévisée Goldorak diffusée sur Antenne 2 à partir de 1978, mais aussi durant la décennie suivante par celui du Club Dorothée

de TF1, permet de revenir sur les conditions de découverte de ces

productions par le public français, et de tenter d’éclairer les enjeux

des discours négatifs qui les ont longtemps accompagné.

Marie Pruvost-Delaspre est maîtresse de conférences

au sein du département cinéma de l’université Paris 8. Ses recherches

portent principalement sur les cinémas d’animation japonais et français.

Elle a dirigé entre autres l’édition de L’Animation japonaise en France : réception, diffusion, réappropriations (L’Harmattan, 2016) et a publié Aux sources de l’animation japonaise : le studio Tôei Dôga (1956-72) aux Presses Universitaires de Rennes (2021).

En 2026, l’Université Ouverte proposera une série de conférences sur le Japon. Cette fois-ci, nous recevons Marie Pruvost-Delaspre autour de la réception des animes en France, du Club Dorothée à aujourd’hui ! La conférence aura lieu jeudi 19 mars à 18h00.

Le jeudi 19 mars 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/larrivee-de-lanimation-japonaise-en-france/ universite-ouverte@u-paris.fr



