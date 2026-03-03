Conférence L’arrivée des Prussiens à Vitteaux en 1870-1871 Rue de l’Hôtel de Ville Vitteaux

Conférence L’arrivée des Prussiens à Vitteaux en 1870-1871

Rue de l’Hôtel de Ville Médiathèque municipale Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Conférence publique et gratuite proposée par la Médiathèque de VITTEAUX, la mairie de VITTEAUX et l’Historien beaunois Patrick SERRE.

Le conférencier rappellera à cette occasion les causes, le déroulement et les conséquences de l’arrivée soudaine et brutale des troupes prussiennes à SOMBERNON et VITTEAUX les 4 et 5 décembre 1870.

Une occupation militaire qui va s’amplifier au cours de la première semaine de janvier 1871, au moment de la traversée de la région par les troupes de la Sud Armée du général Manteuffel qui laissera des souvenirs sanglants dans tout l’Auxois. .

Rue de l’Hôtel de Ville Médiathèque municipale Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 94 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’arrivée des Prussiens à Vitteaux en 1870-1871

L’événement Conférence L’arrivée des Prussiens à Vitteaux en 1870-1871 Vitteaux a été mis à jour le 2026-03-03 par OT des Terres d’Auxois