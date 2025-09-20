Vitt’eaux Jeux soirée Jeux de société Médiathèque Vitteaux
Vitt’eaux Jeux soirée Jeux de société
Médiathèque 19, rue de l’hôtel de ville Vitteaux Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
2025-09-20 2025-10-18 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20 2026-07-18
Ça se passe à la Médiathèque (à côté de la Mairie) à partir de 18h jusqu’à … souvent tard dans la soirée.
Tout le monde est bienvenu.
– débutant, passionné ou simplement curieux
– seul, à deux, en famille, avec des amis
– pour une, deux, trois … heures, ou simplement un petit tour par curiosité
Vous trouverez forcément votre bonheur parmi un choix de plus de 100 jeux. On vous expliquera les règles, c’est très simple et amusant
Apportez un casse-croûte, de quoi vous restaurer. Gratuit .
Médiathèque 19, rue de l’hôtel de ville Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 46 36 31 ludaux@labaux.org
