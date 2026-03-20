Conférence L’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile RDV médiathèque de Saint-Vincent Saint-Vincent

Conférence L’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile

RDV médiathèque de Saint-Vincent 10 rue du Petit Prince Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Académies, allégories, nymphes et autres dieux et déesses vous sont révélés dans cette causerie autour d’œuvres du Louvre et du Musée Crozatier.

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RDV médiathèque de Saint-Vincent 10 rue du Petit Prince Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Academies, allegories, nymphs and other gods and goddesses are revealed in this talk based on works from the Louvre and Musée Crozatier.

L’événement Conférence L’art du nu, l’histoire de l’art se dévoile Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay