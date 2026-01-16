Conférence L’Auvergnat naissance du mythe à Paris au XIXe siècle

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05 16:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Pierre MOULIER, professeur de Philosophie et directeur de la revue Patrimoine en Haute-Auvergne .

Ouverte à tous les publics.

.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference organized by the Université pour Tous, led by Pierre MOULIER, professor of Philosophy and director of the magazine Patrimoine en Haute-Auvergne .

Open to all.

L’événement Conférence L’Auvergnat naissance du mythe à Paris au XIXe siècle Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne