Conférence L’Auvergnat naissance du mythe à Paris au XIXe siècle Brioude jeudi 5 mars 2026.
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
2026-03-05
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Pierre MOULIER, professeur de Philosophie et directeur de la revue Patrimoine en Haute-Auvergne .
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Pierre MOULIER, professor of Philosophy and director of the magazine Patrimoine en Haute-Auvergne .
Open to all.
