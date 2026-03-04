Conférence Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Conférence

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

2026-08-14

La restitution d’oeuvres d’art spoliées aux juifs pendant la seconde guerre mondiale quelques décisions judiciaires récentes par Corinne Hershkovitch.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 70 36 02 lesamisdulieudememoire@gmail.com

English :

The restitution of works of art looted from Jews during the Second World War: some recent judicial decisions by Corinne Hershkovitch.

