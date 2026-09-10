Conférence « Le château Vandamme, Histoire et trésors cachés », Mairie de Cassel (Nord), Cassel

Informations pratiques

Conférence « Le château Vandamme, Histoire et trésors cachés » Samedi 19 septembre, 18h00 Mairie de Cassel (Nord) Nord

Limité à la contenance du salon d’honneur de la mairie de Cassel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le château Vandamme, Histoire et trésors cachés

Le château a été construit à Cassel en 1810 par le général Vandamme, figure illustre des guerres de la Révolution et de l’Empire.

Il est remarquable tant par son architecture en forme de navire (qui lui a valu l’appellation de « La Frégate ») que par le raffinement et l’abondancede ses décors intérieurs.

La conférence évoquera l’histoire du château, fruit de la volonté du général Vandamme et création emblématique de son architecte, Benjamin Dewarlez qui porte ici le sommet de son talent original. Son oeuvre, redécouverte par deux des intervenants de cette conférence, reprend ce qui se fait de mieux à Paris en matière d’ornementation néoclassique, en y ajoutant sa touche personnelle de créativité.

Aujourd’hui, le château est dans un grand état de péril et risque de disparaître si aucune action n’est engagée.

Mairie de Cassel (Nord) Rue Desmyttere Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 0674648768 http://www.c-i-f.fr

Le château Vandamme, Histoire et trésors cachés

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