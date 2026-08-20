Conférence Le Duel des deux Ducs 1477 : la Bataille de Nancy, Salle Communale La Passerelle, Rosières-aux-Salines

Informations pratiques

Conférence Le Duel des deux Ducs 1477 : la Bataille de Nancy Vendredi 18 septembre, 20h00 Salle Communale La Passerelle Meurthe-et-Moselle

Réservation conseillée auprès de l’association Ros’Hier : association.roshier@gmail.com ou 07.74.52.95.52. Salle limitée à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

À l’approche de l’anniversaire de la Bataille de Nancy, qui s’est déroulée le 5 janvier 1477, l’association Ros’Hier vous invite à découvrir la conférence « Le Duel des deux ducs », présentée par Kevin Goeuriot, professeur d’histoire-géographie, artiste peintre et guide-conférencier.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la Lorraine, à son histoire et à son patrimoine, Kevin Goeuriot vous propose de découvrir ou redécouvrir la Bataille de Nancy sous un autre angle.

Une conférence qui vous permettra de plonger au cœur de cet épisode majeur de l’histoire lorraine et de mieux comprendre l’affrontement entre les deux ducs.

Salle Communale La Passerelle 4 rue Yvon Malpièce 54110 Rosières-aux-Salines Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 48 14 02 https://www.rosieres-aux-salines.fr/ Bâtiment inauguré en octobre 2017 qui se compose de deux structures : une médiathèque et une salle socio-culturelle.

La Passerelle a pour vocation d’être un lieu de rencontre, de culture, de connaissances et d’échanges. Parking et accès personne à mobilité réduite

À l’approche de l’anniversaire de la Bataille de Nancy, qui s’est déroulée le 5 janvier 1477, l’association Ros’Hier vous invite à découvrir la conférence « Le Duel des deux ducs », présentée par et …

©Ros’Hier