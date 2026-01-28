Conférence Le loup dans le Grand Est Liverdun

Conférence Le loup dans le Grand Est

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Depuis le retour du loup en plaine Grand-Est en 2014, l’espèce suscite une fascination du grand et jeune public mais aussi des inquiétudes pour les éleveurs. Au cours d’une soirée, venez en apprendre plus sur le sujet auprès de Sébastien LARTIQUE, chargé de mission Faune à Meuse Nature Environnement. Loin des idées reçues, son travail de terrain depuis plusieurs années permet de présenter le sujet du loup de manière plus objective vers la voie du milieu.

Vous êtes toutes et tous cordialement invités: venez accompagnés de vos enfants et petits enfants, venez avec vos voisins…

Ca se passe à Liverdun dans la salle d’exposition à l’espace Champagne sur le plateau, face au centre commercial.

Entrée libre et gratuite.Tout public

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English:

Since the return of the wolf to the plains of the Grand-Est region in 2014, the species has aroused fascination among the general public and young people alike, but also concern among livestock farmers. Come and learn more about the subject from Sébastien LARTIQUE, wildlife officer at Meuse Nature Environnement. Far from preconceived ideas, his work in the field over the past few years has enabled him to present the subject of the wolf in a more objective way to the public.

You are all cordially invited: bring your children and grandchildren, bring your neighbors?

The event takes place in Liverdun, in the Espace Champagne showroom on the plateau opposite the shopping center.

Free admission.

