Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly
Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly samedi 13 juin 2026.
Le Pailly
Conférence Le massacre de Suxy en 1944
Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Conférence de M.Maucolin. .
Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr
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English :
L’événement Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly a été mis à jour le 2026-06-01 par Antenne Vannerie-Amance