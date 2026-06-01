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Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly

Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly

Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly samedi 13 juin 2026.

Adresse : Château du Pailly

Ville : 52600 Le Pailly

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Le Pailly

Conférence Le massacre de Suxy en 1944

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Conférence de M.Maucolin.   .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12  chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly a été mis à jour le 2026-06-01 par Antenne Vannerie-Amance

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