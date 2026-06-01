Le Pailly

Conférence Le massacre de Suxy en 1944

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Conférence de M.Maucolin. .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Conférence Le massacre de Suxy en 1944 Le Pailly a été mis à jour le 2026-06-01 par Antenne Vannerie-Amance