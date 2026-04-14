Visite libre et guidée des jardins du château du Pailly, Château du Pailly, Le Pailly

Visite libre et guidée des jardins du château du Pailly 6 et 7 juin Château du Pailly Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les jardins du château du Pailly (jardin régulier, jardin à l’anglaise, potager, chambre de verdure…), grâce à une visite libre gratuite ou à une visite guidée payante du château et du parc (environ 1h30 à 2h).

Château du Pailly 1 Rue du Breuil de Saint Germain, 52600 Le Pailly, France Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33603844512 http://renaissancechateaudupailly.com Les jardins sont composés d’un jardin régulier décoratif et d’un parc romantique, entourant le château, ancienne résidence féodale transformée entre 1563 et 1573 en un petit écrin de la Renaissance. Ils appartiennent à l’État depuis 1963.

Le jardin régulier, reprend la forme du carré entouré d’un mail de tilleuls taillés en marquise, qui apporte ombre et fraîcheur en été. Le parc romantique redessine le paysage, il est composé d’une colline couverte d’essences locales et d’une plaine ensoleillée, accueillant des essences rares. Parking accessible en fauteuil roulant. Accès par train avec la gare de Culmont-Chalindrey.

Venez découvrir ou redécouvrir les jardins du château du Pailly (jardin régulier, jardin à l’anglaise, potager, chambre de verdure…), grâce à une visite libre gratuite ou à une visite guidée du et…

Lesage Maud