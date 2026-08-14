Informations pratiques

Coutances

Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle par Fabien Lebrun, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.

Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle

L’événement Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme