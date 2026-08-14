Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances
samedi 17 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle par Fabien Lebrun, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.
Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
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English : Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle
L’événement Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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