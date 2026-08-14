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Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances

samedi 17 octobre 2026 · Coutances

Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle par Fabien Lebrun, salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles à Coutances.
Proposé par le Cercle de Conférences de Coutances.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

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English : Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle

L’événement Conférence Le numérique, enjeu du 21e siècle Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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