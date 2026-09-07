Conférence : Le passé de Saint-Martin du Tertre de la Préhistoire au Moyen Âge, Église de Saint-Martin du Tertre, Saint-Martin-du-Tertre
dimanche 20 septembre 2026 · Église de Saint-Martin du Tertre · Saint-Martin-du-Tertre
Informations pratiques
Conférence : Le passé de Saint-Martin du Tertre de la Préhistoire au Moyen Âge Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de Saint-Martin du Tertre Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Assistez à une conférence de l’historien local Pierre GLAIZAL sur le passé de Saint-Martin du Tertre, de la préhistoire au Moyen Âge.
Église de Saint-Martin du Tertre 13 rue de l’Église, 89100 Saint-Martin-du-Tertre Saint-Martin-du-Tertre 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Venez découvrir cette église qui domine Sens. Parking à proximité.
Conférence de l’historien local Pierre GLAIZAL sur le passé de Saint-Martin du Tertre, de la préhistoire au Moyen Âge.
©Catherine Arnould