Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de Pays de Lucéram 06440 · Lucéram

Informations pratiques

Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de Pays de Lucéram 06440 Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »

Maison de Pays de Lucéram 06440 place Adrien Barralis Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.fr

Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »

©Maison de Pays de Lucéram