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Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de Pays de Lucéram 06440 · Lucéram

Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de Pays de Lucéram 06440
Adresse
place Adrien Barralis
Ville
06440 Lucéram
Département
Alpes-Maritimes

Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de Pays de Lucéram 06440 Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »

Maison de Pays de Lucéram 06440 place Adrien Barralis Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.fr
Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »

©Maison de Pays de Lucéram

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