AGENDA · Lucéram
Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de Pays de Lucéram 06440 · Lucéram
Informations pratiques
Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de Pays de Lucéram 06440 Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »
Maison de Pays de Lucéram 06440 place Adrien Barralis Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.fr
Conférence par Bernard Fruchier: « le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire »
©Maison de Pays de Lucéram
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