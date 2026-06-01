Conférence « Le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire », Maison de Pays de Lucéram, Lucéram

Conférence « Le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire » Dimanche 28 juin, 14h30 Maison de Pays de Lucéram Alpes-Maritimes

participation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

La conférence « Le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire » propose une immersion dans l’évolution du village de Lucéram, depuis ses origines médiévales jusqu’à aujourd’hui. À travers récits, anecdotes et éléments historiques, elle met en lumière la richesse de son architecture (ruelles, remparts, édifices religieux) ainsi que les traditions qui ont façonné l’identité locale. C’est une invitation à comprendre comment ce patrimoine s’est construit au fil des siècles et continue de vivre dans le quotidien du village.

Maison de Pays de Lucéram place Adrien Barralis, 06440 Lucéram Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « maisondepaysdeluceram@gmail.com »}]

Le patrimoine lucéramenc à travers l’histoire conférence patromoine