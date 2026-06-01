Visite guidée du village de Lucéram, Maison de Pays de Lucéram, Lucéram

Visite guidée du village de Lucéram Samedi 27 juin, 14h30 Maison de Pays de Lucéram Alpes-Maritimes

visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Perché au cœur de l’arrière-pays niçois, ce village médiéval offre une balade pleine de charme entre ruelles pavées, passages voûtés et maisons anciennes. Lors d’une visite guidée, on découvre son riche patrimoine, son église baroque et ses traditions locales, le tout avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

Maison de Pays de Lucéram place Adrien Barralis, 06440 Lucéram Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « maisondepaysdeluceram@gmail.com »}]

Lucéram touristique à travers des témoignages d’hier et d’aujourd’hui. village niçois patrimoine

Maison de Pays de Lucéram