Conférence le percement du tunnel du Mont d’Or (1910-1915) Labergement-Sainte-Marie

Conférence le percement du tunnel du Mont d’Or (1910-1915)

Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

2026-04-29

Conférence de M Jean MICHEL.

Faisant suite aux trois premières conférences données en 2025 sur la réalisation, entre 1910 et 1915, de la ligne ferroviaire internationale Frasne-Vallorbe , cette quatrième conférence est entièrement dédiés au percement du tunnel du Mont d’Or, ouvrage souterrain de 6km de long reliant Les Longevilles-Mont-d’Or en France et Vallorbe en Suisse.

La conférence est l’occasion de présenter les hommes à l’œuvre sur ce vaste chantier (patrons, ingénieurs, ouvriers…), les méthodes employées et les engins utilisés. Elle aborde aussi certaines péripéties et certains événements majeurs. .

