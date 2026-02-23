Conférence le percement du tunnel du Mont d’Or (1910-1915) Labergement-Sainte-Marie
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 22:00:00
2026-04-29
Conférence de M Jean MICHEL.
Faisant suite aux trois premières conférences données en 2025 sur la réalisation, entre 1910 et 1915, de la ligne ferroviaire internationale Frasne-Vallorbe , cette quatrième conférence est entièrement dédiés au percement du tunnel du Mont d’Or, ouvrage souterrain de 6km de long reliant Les Longevilles-Mont-d’Or en France et Vallorbe en Suisse.
La conférence est l’occasion de présenter les hommes à l’œuvre sur ce vaste chantier (patrons, ingénieurs, ouvriers…), les méthodes employées et les engins utilisés. Elle aborde aussi certaines péripéties et certains événements majeurs. .
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
