Conférence Marc-André Sélosse et les mystères du sol salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie

Conférence Marc-André Sélosse et les mystères du sol

salle des Vallières Route du Lac Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20 22:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, enseignant dans plusieurs universités en France et à l’étranger, Marc-André Sélosse est l’un des grands spécialistes des sols et du fonctionnement du vivant. Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation à succès, il saura vous captiver par sa capacité à expliquer avec clarté, passion et humour, sur un sujet que nous allons creuser ensemble le sol ! Une rencontre rare avec un scientifique de premier plan, accessible à toutes et tous. Savez-vous de quoi est composée la tourbe et à quoi sert-elle ? Vous le saurez suite à cette conférence…

Cette rencontre est coorganisée avec le programme Life Climat tourbières du Jura. .

salle des Vallières Route du Lac Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

