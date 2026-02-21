Labergement-Sainte-Marie

Accord en altitude

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une journée à LABERGEMENT Sainte-Marie, avec plusieurs sociétés de musique françaiseS et suisseS pour jouer ensemble, partager notre passion et vivre des moments inoubliables.

Prestations des sociétés sur la place du village puis cortège jusqu’à la salle Les Vallières pour jouer un morceau d’ensemble.

Buvette et petite restauration toute la journée.

Soirée animée par Les Vieux d’Lhop puis Lydie Mougin. Repas sur place sur réservation. .

Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté accordenaltitude@gmail.com

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English : Accord en altitude

L’événement Accord en altitude Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS