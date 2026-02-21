Accord en altitude Labergement-Sainte-Marie
Accord en altitude Labergement-Sainte-Marie samedi 27 juin 2026.
Labergement-Sainte-Marie
Accord en altitude
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une journée à LABERGEMENT Sainte-Marie, avec plusieurs sociétés de musique françaiseS et suisseS pour jouer ensemble, partager notre passion et vivre des moments inoubliables.
Prestations des sociétés sur la place du village puis cortège jusqu’à la salle Les Vallières pour jouer un morceau d’ensemble.
Buvette et petite restauration toute la journée.
Soirée animée par Les Vieux d’Lhop puis Lydie Mougin. Repas sur place sur réservation. .
Espace les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté accordenaltitude@gmail.com
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English : Accord en altitude
L’événement Accord en altitude Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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