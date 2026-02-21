Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture Labergement-Sainte-Marie
Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture Labergement-Sainte-Marie samedi 4 juillet 2026.
Labergement-Sainte-Marie
Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture
Salle Les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert d’ouverture Song book
Lambert Wilson (acteur et chanteur), Pierre Génisson (clarinette) et Bruno Fontaine (piano et arrangements).
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Malbuisson et de Pontarlier, en ligne ou sur place le soir du spectacle. .
Salle Les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org
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English : Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture
L’événement Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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