Labergement-Sainte-Marie

Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture

Salle Les Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert d’ouverture Song book

Lambert Wilson (acteur et chanteur), Pierre Génisson (clarinette) et Bruno Fontaine (piano et arrangements).

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Malbuisson et de Pontarlier, en ligne ou sur place le soir du spectacle. .

Salle Les Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org

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English : Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture

L’événement Festival lyrique de Montperreux Concert d’ouverture Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS