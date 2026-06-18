Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or Labergement-Sainte-Marie mercredi 15 juillet 2026.
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or
Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez découvrir la beauté des paysages depuis le Mont d’Or tout en explorant sa biodiversité et en vous plongeant dans son histoire ! Un animateur passionné vous guidera sur les sentiers et vous aidera à reconnaître quelques plantes et animaux patrimoniaux.
Sortie gratuite sur inscription. .
Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr
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English : Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or
L’événement Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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