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AGENDA · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 23 juillet 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison de la Réserve
Adresse
28 Rue de Mouthe
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Partez à la découverte des reptiles présents au sein des Montagnes du Jura, au cœur des marais, des forêts et des alpages. Si certains d’entre eux sont mal-aimés, la plupart sont surtout méconnus. Cette animation est un coup de projecteur sur ces animaux rampants ou à courtes pattes, leur milieu de vie, leurs régimes alimentaires ainsi que sur les menaces pesant sur leur conservation et les moyens de gestion associés.

Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour.   .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 

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English : Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs

L’événement Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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