Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Partez à la découverte des reptiles présents au sein des Montagnes du Jura, au cœur des marais, des forêts et des alpages. Si certains d’entre eux sont mal-aimés, la plupart sont surtout méconnus. Cette animation est un coup de projecteur sur ces animaux rampants ou à courtes pattes, leur milieu de vie, leurs régimes alimentaires ainsi que sur les menaces pesant sur leur conservation et les moyens de gestion associés.

Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour. .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

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English : Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs

L’événement Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)