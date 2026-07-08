Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 23 juillet 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Partez à la découverte des reptiles présents au sein des Montagnes du Jura, au cœur des marais, des forêts et des alpages. Si certains d’entre eux sont mal-aimés, la plupart sont surtout méconnus. Cette animation est un coup de projecteur sur ces animaux rampants ou à courtes pattes, leur milieu de vie, leurs régimes alimentaires ainsi que sur les menaces pesant sur leur conservation et les moyens de gestion associés.
Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour. .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
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English : Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs
L’événement Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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