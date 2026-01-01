Fête nationale et feux d’artifices Labergement-Sainte-Marie
Fête nationale et feux d’artifices Labergement-Sainte-Marie samedi 11 juillet 2026.
Labergement-Sainte-Marie
Fête nationale et feux d’artifices
Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Dès 15h00 taureau mécanique, structures gonflables, restauration et buvette
16h30 démo de béhourd avec Le Béhourd et les Comtois (champion de France)
19h30 concert Nimbès (Sandrine Capelli)
22h00 défilé en musique
22h30 feu d’artifice
23h00 bal populaire avec DJ Cyril .
Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 20
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English : Fête nationale et feux d’artifices
L’événement Fête nationale et feux d’artifices Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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