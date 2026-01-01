Labergement-Sainte-Marie

Fête nationale et feux d’artifices

Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dès 15h00 taureau mécanique, structures gonflables, restauration et buvette

16h30 démo de béhourd avec Le Béhourd et les Comtois (champion de France)

19h30 concert Nimbès (Sandrine Capelli)

22h00 défilé en musique

22h30 feu d’artifice

23h00 bal populaire avec DJ Cyril .

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 20

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English : Fête nationale et feux d’artifices

L’événement Fête nationale et feux d’artifices Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS