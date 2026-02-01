Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Présentation de Fabien Gréban, dans un format raconté, de moments magiques vécus auprès du Renard roux, du Chat sylvestre et surtout de l’Hermine. Sur réservation. .
