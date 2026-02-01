Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Présentation de Fabien Gréban, dans un format raconté, de moments magiques vécus auprès du Renard roux, du Chat sylvestre et surtout de l’Hermine. Sur réservation. .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban

L’événement Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-14 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)