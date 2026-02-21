Soirée Lynx, Maison de la Réserve, Labergement-Sainte-Marie
Soirée Lynx, Maison de la Réserve, Labergement-Sainte-Marie jeudi 11 juin 2026.
Soirée Lynx Jeudi 11 juin, 19h30 Maison de la Réserve Doubs
Réservation conseillée au 03.81.69.35.99
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00
19H30-20H15 Conférence en visio “ À la croisée des mondes. Ethnographie des relations entre les habitants du massif jurassien, le lynx boréal et les autres espèces animales ” de Louise Monin. Gratuit
20H30-21H50 Conférence immersive “A pas feutrés” de Guillaume François. 4 €
Maison de la Réserve 28 rue de mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0381693599 »}]
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Maison de la Réserve
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