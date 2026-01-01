Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie
Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie mardi 7 juillet 2026.
Labergement-Sainte-Marie
Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage
Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Accompagné d’un guide, apprenez à lire dans les empreintes pour mieux connaître la faune du Haut-Doubs.
Tel un détective, partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Là une empreinte, là une cavité, un terrier… De découverte en découverte, apprenez à mieux connaître les espèces locales. Qui sait, peut-être qu’une d’entre elles se laissera observer !
Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée
Durée de la sortie 3h Distance 4 km
Sortie familiale à partir de 5 ans. .
Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr
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English : Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage
L’événement Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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