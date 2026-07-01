Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon Grande Rue Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon

Grande Rue Eglise de Labergement Ste-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26 21:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Après une première approche du piano, Théo Mazurie débute l’apprentissage du violoncelle à l’âge de douze ans. Très tôt attiré par la musique baroque et la pratique historiquement informée, il oriente son parcours vers la musique ancienne.

Actuellement étudiante en Diplôme d’Artiste Interprète au Conservatoire de Paris, Céleste Klingelschmitt obtient son master de violon mention très bien avec les félicitations du jury en 2024 dans la classe de Stéphanie-Marie Degand. .

Grande Rue Eglise de Labergement Ste-Marie Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 41 64 54 cathyhrault@orange.fr

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English : Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon

L’événement Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS