Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Art en Chapelles Céline Notheaux

église St-Théodule Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.

Céline Notheaux est diplômée de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon et de l’Universitat de Bellas Artes de Valencia. L’exercice du dessin initie sa pratique qui se déploie en des corpus de pièces de natures variées. Peinture, édition, céramique, vidéo et performance sont adoptées en fonction d’installations pensées comme des jeux d’esprit, des parcours symboliques à déchiffrer. Les imaginaires liés au monde agricole, aux champs du savoir, à la société de classe nourrissent ses recherches. Aussi, une production textuelle irrigue sa pratique par le souterrain, faisant de la médiation et de la réception des œuvres un aspect pensé en atelier. À travers des expérimentations formelles et esthétiques, elle cherche à négocier un espace de pensée à la croisée des domaines poétique, documentaire et existentiel, en cela sa pratique est incarnée. Depuis 2014, avec le collectif W, entre 2022 et 2025 aux Ateliers Vauban puis depuis 2026 avec Gynettes, elle mène des projets de commissariat, de co-création et à visée pédagogique. .

église St-Théodule Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English : Art en Chapelles Céline Notheaux

L’événement Art en Chapelles Céline Notheaux Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS