Sortie nature Oiseaux des forêts Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Oiseaux des forêts

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les forêts, emplies de mystère et de magie, couvrent les reliefs du Haut-Doubs depuis des temps immémoriaux. Riches d’une faune secrète et parfois étonnante, partez à la découverte de ces espaces et particulièrement des bêtes à plumes qui s’y nourrissent, s’y cachent ou y nichent. Entre sapins et myrtilles, à l’aide de tous nos sens, nous apprendrons les bases de l’observation naturaliste et de l’ornithologie. Chouettes et autres pics n’auront plus de secrets pour vous !

Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée.

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour. .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

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English : Sortie nature Oiseaux des forêts

L’événement Sortie nature Oiseaux des forêts Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)