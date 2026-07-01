Sortie nature Oiseaux des forêts Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 16 juillet 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Oiseaux des forêts
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Les forêts, emplies de mystère et de magie, couvrent les reliefs du Haut-Doubs depuis des temps immémoriaux. Riches d’une faune secrète et parfois étonnante, partez à la découverte de ces espaces et particulièrement des bêtes à plumes qui s’y nourrissent, s’y cachent ou y nichent. Entre sapins et myrtilles, à l’aide de tous nos sens, nous apprendrons les bases de l’observation naturaliste et de l’ornithologie. Chouettes et autres pics n’auront plus de secrets pour vous !
Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée.
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour. .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Oiseaux des forêts
L’événement Sortie nature Oiseaux des forêts Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
- Sortie nature Les crêtes du Mont d’Or Faune, flore et histoire du Mont d’or Labergement-Sainte-Marie 15 juillet 2026
- Concours de pêche Labergement-Sainte-Marie 19 juillet 2026
- Soirée rencontre L’hermine, le renard et le chat de Fabien Gréban Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 22 juillet 2026
- Sortie nature Reptiles du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 23 juillet 2026
- Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie Labergement-Sainte-Marie 26 juillet 2026