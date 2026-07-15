Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 13 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Ateliers petites bêtes pour les petits (4-6 ans) accompagnés de leurs parents devant la MDLR et jusqu’à la base de loisirs selon le public.
Captures et observation d’insectes et jeux sur la thématique.
Rendez-vous 15 minutes avant Réservation conseillée.
Prévoir tenue extérieure et vêtements adaptés à la météo du jour. .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
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English : Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans
L’événement Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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