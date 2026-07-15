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Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 13 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Maison de la Réserve
Adresse
28 Rue de Mouthe
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Ateliers petites bêtes pour les petits (4-6 ans) accompagnés de leurs parents devant la MDLR et jusqu’à la base de loisirs selon le public.
Captures et observation d’insectes et jeux sur la thématique.

Rendez-vous 15 minutes avant Réservation conseillée.

Prévoir tenue extérieure et vêtements adaptés à la météo du jour.   .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 

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English : Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans

L’événement Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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