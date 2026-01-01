Exposition artistique Par chez moi, la nature encrée. Simon Bichet Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie

Exposition artistique Par chez moi, la nature encrée. Simon Bichet

Maison de la réserve 28 rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-01-31 2026-02-07 2026-03-14

Formé aux métiers d’art à l’École Boulle, Simon Bichet s’éloigne rapidement des arts appliqués pour affirmer une identité graphique nourrie par le dessin et l’illustration. Ce n’est que récemment, porté par le désir d’explorer d’autres techniques et de travailler sur des formats plus amples, qu’il engage une recherche picturale plus intime et expérimentale.

L’exposition présente principalement des œuvres réalisées à l’encre taille-douce. Habituellement destinée à l’impression, cette encre est ici appliquée directement à la main sur papier ou sur toile. Fluide et presque vivante, elle offre à l’artiste la possibilité de dessiner avec une grande liberté, sculptant la matière grâce à divers outils pour faire émerger textures, reliefs et volumes.

Les thèmes qui traversent son travail sont profondément ancrés dans son enfance dans le Haut-Doubs, et dans le dialogue sensible entre l’homme et la nature. Par un geste graphique parfois âpre, presque arraché, Simon Bichet cherche à révéler l’intensité sauvage et la profondeur émotionnelle des paysages jurassiens.

Exposition comprise dans le tarif d’entrée de la Maison de la Réserve. À découvrir du 09 janvier 2026 au 29 mars 2026. .

Maison de la réserve 28 rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99

English : Exposition artistique Par chez moi, la nature encrée. Simon Bichet

