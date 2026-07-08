Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 6 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Parmi les oiseaux de notre montagne jurassienne, on compte quelques espèces redoutables. Les rapaces, tous protégés sur le territoire français, sont ici les rois des cieux, dominant les airs en attendant l’occasion de frapper. Rares sont les proies qui pourront vous en parler… Nous vous proposons d’aller à leur rencontre et d’observer ces prédateurs spectaculaires.
Rendez-vous à 8h45.
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour. .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
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English : Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs
L’événement Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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