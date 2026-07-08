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Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 6 août 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison de la Réserve
Adresse
28 Rue de Mouthe
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Parmi les oiseaux de notre montagne jurassienne, on compte quelques espèces redoutables. Les rapaces, tous protégés sur le territoire français, sont ici les rois des cieux, dominant les airs en attendant l’occasion de frapper. Rares sont les proies qui pourront vous en parler… Nous vous proposons d’aller à leur rencontre et d’observer ces prédateurs spectaculaires.

Rendez-vous à 8h45.
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.   .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 

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English : Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs

L’événement Sortie nature Rapaces du Haut-Doubs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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