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Sortie nature A la découverte des libellules Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

jeudi 9 juillet 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature A la découverte des libellules Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Maison de la Réserve
Adresse
28 Rue de Mouthe
Ville
25160 Labergement-Sainte-Marie
Département
Doubs
Tarif
6 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Labergement-Sainte-Marie

Sortie nature A la découverte des libellules

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:45:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Contemplez ces insectes aux ailes brillantes évoluer dans leur milieu naturel ! Un guide naturaliste vous révèlera leur cycle de vie si particulier et vous fera découvrir les espèces aux couleurs éblouissantes fréquentant les lacs et rivières du Haut-Doubs.

Rendez-vous à 8h45 à la Maison de la Réserve Réservation conseillée au 03 81 69 35 99
Adultes 10 € ; Enfants 6 €
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo du jour.   .

Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 

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English : Sortie nature A la découverte des libellules

L’événement Sortie nature A la découverte des libellules Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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