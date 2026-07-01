Concours de pêche Labergement-Sainte-Marie
dimanche 19 juillet 2026 · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Concours de pêche
Plan d’eau de la Seigne Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 11:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le concours de pêche de Labergement-Sainte-Marie est de retour !
Que vous soyez pêcheur confirmé ou amateur, venez partager une matinée conviviale au plan d’eau de la Seigne.
De nombreux lots sont à gagner matériel de pêche, bons d’achat, jambon, panier garni, carte de pêche et bien d’autres surprises !
Inscriptions sur place dès 6h00 (50 places maximum)
Début du concours à 7h00 + une boisson offerte à chaque participant.
On vous attend nombreux pour partager un bon moment au bord de l’eau ! .
Plan d’eau de la Seigne Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté assopechelabergement@gmail.com
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English :
L’événement Concours de pêche Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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