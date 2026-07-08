Sortie nature Le monde fascinant des tourbières Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie
jeudi 30 juillet 2026 · Maison de la Réserve · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Sortie nature Le monde fascinant des tourbières
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Laissez-vous guider au cœur d’une des plus belles tourbières du Doubs. Nous découvrirons la formation de ces milieux méconnus recelant de richesses faunistiques et floristiques remarquables, leur rôle essentiel dans l’écosystème et comment les protéger.
Se présenter à 8h45.
Sortie familiale à partir de 5 ans.
Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour. .
Maison de la Réserve 28 Rue de Mouthe Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99
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English : Sortie nature Le monde fascinant des tourbières
L’événement Sortie nature Le monde fascinant des tourbières Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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