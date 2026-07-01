Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie Labergement-Sainte-Marie
dimanche 26 juillet 2026 · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie
Église Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26 21:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert de Céleste Klingelschmitt et Théo Mazurie
Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon
Entrée gratuite .
Église Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English :
L’événement Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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