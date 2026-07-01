Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie

Église Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26 21:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Concert de Céleste Klingelschmitt et Théo Mazurie

Renaissance de l’alliance viole de Gambe et violon

Entrée gratuite .

Église Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert Art en Chapelles C. Klingelschmitt et T. Mazurie Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS