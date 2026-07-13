Conférence Le port de la Noéveïllard, ses orignines et ses évolutions Rue Jules Ferry Pornic

Informations pratiques

Pornic

Conférence Le port de la Noéveïllard, ses orignines et ses évolutions

Rue Jules Ferry Espace du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Conférence L’histoire du port de la Noëveillard par l’ADRP

Au programme

Plongez au cœur de l’histoire maritime de Pornic lors de cette conférence exceptionnelle animée par Daniel Sicard. Organisée par l’ADRP (Association pour la Défense de la Ria et du littoral de Pornic), cette rencontre vous propose de retracer l’évolution du port de la Noëveillard, véritable emblème de la cité.

Depuis ses origines en tant que haut lieu de la navigation de plaisance au XIXe siècle jusqu’à la création du port en eau profonde en 1971, vous découvrirez les étapes marquantes qui ont façonné ce site. L’intervenant abordera également les défis liés à son exploitation, la problématique de l’envasement de la Ria ainsi que les enjeux du récent projet de rénovation. Une immersion passionnante de plus d’un demi-siècle dans l’histoire vivante de notre littoral.

Le saviez-vous ?

L’histoire de la Noëveillard est abordée avec une guide dans le cadre de l’une des rencontres avec nos passionnés proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal intitulée Le phare de la Noeveilard.

Si vous vous intéressez au patrimoine pornicais, le site internet de Daniel Sicard est consacré au Patrimoine balnéaire de Pornic.

Plusieurs circuits patrimoniaux abordent le thème du site de la corniche de la Noëveillard à travers ceux mis en place par le service patrimoine de la Ville de Pornic : « Pornic, paysage balnéaire romantique », couplé avec celui dédié à la découverte des arbres balnéaires. .

Rue Jules Ferry Espace du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire danielsicard44@gmail.com

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English :

Lecture: The History of the Port of La No%EBveillard, presented by the ADRP%A0%A0

L’événement Conférence Le port de la Noéveïllard, ses orignines et ses évolutions Pornic a été mis à jour le 2026-07-08 par I_OT Pornic