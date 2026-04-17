Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic Vieux Port Pornic
Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic Vieux Port Pornic mercredi 15 juillet 2026.
Pornic
Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Bienvenue à Pornic, où le ciel s’embrase de mille couleurs lors du feu d’artifice du 14 juillet à 23h
Cet événement spectaculaire est un incontournable de l’été, attirant les habitants et les visiteurs de tous horizons.
Les festivités commencent plus tôt dans la journée avec la traditionnelle fête de la moule organisée par le Rugby club pornicais et Pornic basket St Michel, suivie d’un bal à partir de 18h.
Le spectacle est tiré depuis le pied du Château de Pornic à 23h, offrant une vue imprenable sur les paysages de la côte de Jade. Le feu d’artifice est composé de plusieurs tableaux colorés et musicaux, qui durent environ 30 minutes.
Si vous souhaitez admirer le feu d’artifice sans être trop gêné par la foule, voici quelques suggestions de spots
la corniche de Gourmalon, idéalement située face au Château
la pointe de la Noëveillard, située au nord-ouest de la ville, offre une vue sur la baie de Bourgneuf
le passage du Rocher, situé dans la ville haute
depuis la mer à bord de l’Evasion 3 qui organise une sortie en mer spéciale pour cette occasion. (sous réserve)
A ne pas manquer ! Le feu d’artifice du 14 juillet de Pornic est un spectacle incontournable qui ravira petits et grands. C’est une occasion unique de découvrir la beauté de la ville et de la baie de Pornic sous un jour nouveau.
Avec un peu d’organisation, vous pourrez profiter pleinement de cette soirée festive. .
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to Pornic, where the sky lights up with a thousand colors during the July 14th fireworks display at 11pm
L’événement Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Balade dessinée circuit de Sainte-Marie Pornic 20 avril 2026
- Cavalcade nocturne Pornic 20 avril 2026
- Conte et humour L’affaire grand méchant loup Le Poche Pornic 21 avril 2026
- L’histoire du port de Pornic et ses vieux gréments par Coques en bois Vieux Port Pornic 22 avril 2026
- Visite spéciale enfants Il était une fois le château de Pornic (7 à 12 ans) Pornic 22 avril 2026