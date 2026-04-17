Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic Vieux Port Pornic

Pornic

Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic

Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Bienvenue à Pornic, où le ciel s’embrase de mille couleurs lors du feu d’artifice du 14 juillet à 23h

Cet événement spectaculaire est un incontournable de l’été, attirant les habitants et les visiteurs de tous horizons.

Les festivités commencent plus tôt dans la journée avec la traditionnelle fête de la moule organisée par le Rugby club pornicais et Pornic basket St Michel, suivie d’un bal à partir de 18h.

Le spectacle est tiré depuis le pied du Château de Pornic à 23h, offrant une vue imprenable sur les paysages de la côte de Jade. Le feu d’artifice est composé de plusieurs tableaux colorés et musicaux, qui durent environ 30 minutes.

Si vous souhaitez admirer le feu d’artifice sans être trop gêné par la foule, voici quelques suggestions de spots

la corniche de Gourmalon, idéalement située face au Château

la pointe de la Noëveillard, située au nord-ouest de la ville, offre une vue sur la baie de Bourgneuf

le passage du Rocher, situé dans la ville haute

depuis la mer à bord de l’Evasion 3 qui organise une sortie en mer spéciale pour cette occasion. (sous réserve)

A ne pas manquer ! Le feu d’artifice du 14 juillet de Pornic est un spectacle incontournable qui ravira petits et grands. C’est une occasion unique de découvrir la beauté de la ville et de la baie de Pornic sous un jour nouveau.

Avec un peu d’organisation, vous pourrez profiter pleinement de cette soirée festive. .

Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

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English :

Welcome to Pornic, where the sky lights up with a thousand colors during the July 14th fireworks display at 11pm

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic