Conférence : Le travail et la société française Patronage Laïque Jules Vallès Paris mercredi 28 janvier 2026.

Le monde du travail est en pleine mutation. De nouveaux métiers s’inventent, le numérique transforme nos pratiques, et le télétravail s’impose peu à peu, mais inégalement, dans certaines entreprises. Face à ces évolutions, cette conférence se propose d’aborder autrement la question du travail et à dresser un état des lieux de ces nouveaux enjeux contemporains.

Entrée libre sur réservation.

Delphine Mercier | Sociologue, directrice de recherche CNRS à la MFO

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/le-travail-et-la-societe-francaise +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr