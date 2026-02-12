Conférence : Le vaisseau le Beaumont, rebaptisé le Lyon, au service de l’Indépendance américaine, du forceur de blocus au combat contre l’HMS 1778, Musée de Dieppe, Dieppe

Conférence : Le vaisseau le Beaumont, rebaptisé le Lyon, au service de l’Indépendance américaine, du forceur de blocus au combat contre l’HMS 1778 Dimanche 14 juin, 15h00 Musée de Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Racheté au roi en 1771 par les armateurs malouins Le Breton et Dessaudrais-Sébire, le Beaumont accomplit au commerce libre trois voyages particulièrement réussis. En décembre 1777, Le Ray de Chaumont, grand ami de Benjamin Franklin, armateur et financier parisien entre au capital du Beaumont. Devant la menace d’une guerre avec l’Angleterre, les armateurs cessent d’armer à la Chine. Certains, dont les armateurs du Beaumont, se risquent à ravitailler les Insurgents américains. Rebaptisé le Lyon, le Beaumont, après un voyage aller réussi est capturé le 3 novembre 1778 au retour vers l’Europe après un brillant combat naval. Le vaisseau finit abandonné dans le port d’Antigua en 1779 où les archéologues viennent de le redécouvrir. Pourquoi aller aider les Insurgents, quels profits, comment s’est déroulé ce combat naval et le naufrage final ?

Patrick Villiers tentera de répondre à ces questions et à bien d’autres sur ce combat et cette navigation peu connue.

Musée de Dieppe Rue des Chastes, 76200 Dieppe, France Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie 33235066199 https://www.dieppe.fr/mes-activites/la-culture/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 0235066199 »}, {« type »: « email », « value »: « museededieppe@mairie-dieppe.fr »}] Bâti suite à la Guerre de Cent Ans opposant la France à l’Angleterre, l’édifice est composé de constructions successives qui s’étalent du XIVe siècle à l’époque contemporaine. Au fil des siècles, le château se modifie et s’agrandit s’adaptant aux nouvelles techniques de guerre et à l’évolution des usages. Il change en effet plusieurs fois d’affectation : caserne, logis des gouverneurs de la ville, prison pendant la révolution et à nouveau site militaire. Classé monument historique dès 1865, le château, devenu obsolète pour son usage militaire, est racheté à l’État par la Ville de Dieppe en 1905. L’édifice accueille les collections du musée municipal depuis 1923. Parking intérieur, Rampe automobile, Rue de Chastes. Places réservées aux personnes en situation de handicap à l’intérieur du site Bus : Ligne 2, 3, 14, arrêt Sévigné – Distance : 400 m Gare de Dieppe : Distance : 1,1 km

Racheté au roi en 1771 par les armateurs malouins Le Breton et Dessaudrais-Sébire, le Beaumont accomplit au commerce libre trois voyages particulièrement réussis. En décembre 1777, Le Ray de grand de…

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