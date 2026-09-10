Conférence « le voyage au Moyen-Age », Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

Informations pratiques

Conférence « le voyage au Moyen-Age » Samedi 19 septembre, 14h00 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Il n’y a pas plus de raisons de voyager aujourd’hui qu’au Moyen Âge. Les moyens de transport se sont diversifiés évidemment : tram, train, métro, avion… Cette époque lointaine que beaucoup pensent arriérée, archaïque et dépassée est en fait une période d’ouverture sur l’ailleurs, de rencontres humaines, de liens avec les pays voisins et lointains. Comme aujourd’hui, on voyage pour le travail, pour apprendre (quand on est jeune), pour visiter (quand on est riche), pour se marier et pour bien d’autres raisons encore.

Par Gaëlle Cordier, responsable culturelle à l’abbaye de Vaucelles

Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France +33359731498 https://abbayedevaucelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « + 33 (0)3 59 73 14 98 »}] L’abbaye est fondée au XIIe siècle par les moines cisterciens. Elle a eu une histoire faite de renaissances successives jusqu’à son acquisition par le Département du Nord en 2017 avec l’ambition de poursuivre le travail de restauration engagé et de développer la programmation artistique et culturelle.

Il n’y a pas plus de raisons de voyager aujourd’hui qu’au Moyen Âge. Les moyens de transport se sont diversifiés évidemment : tram, train, métro, avion… Cette époque lointaine que beaucoup pensent et…

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