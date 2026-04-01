CONFERENCE L’EAU, un enjeu majeur, par MARC DUFUMIER parking au rond point prendre direct°Parc Oriental Maulévrier
CONFERENCE L’EAU, un enjeu majeur, par MARC DUFUMIER parking au rond point prendre direct°Parc Oriental Maulévrier samedi 25 avril 2026.
Maulévrier
CONFERENCE L’EAU, un enjeu majeur, par MARC DUFUMIER
parking au rond point prendre direct°Parc Oriental SALLE DES FETES place de la Mairie Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Un évènement exceptionnel et gratuit à Maulévrier le samedi 25 avril 2026 à 20h30, la conférence de Marc DUFUMIER, agronome de réputation internationale, et les producteurs de BIO RIBOU VERDON, sur le thème de l’EAU, un enjeu majeur Agriculture et solutions sur le territoire. .
parking au rond point prendre direct°Parc Oriental SALLE DES FETES place de la Mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 20 28 89 ccpn49@gmail.com
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L’événement CONFERENCE L’EAU, un enjeu majeur, par MARC DUFUMIER Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais
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