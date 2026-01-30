Conférence lecture à deux voix George Sand une écrivaine engagée dans son siècle Méry-ès-Bois

Conférence lecture à deux voix George Sand une écrivaine engagée dans son siècle

La Mériéthèque de Méry-ès-Bois accueille une conférence-lecture à deux voix adaptée par Gérard Buisson. Cette rencontre met en lumière l’engagement littéraire et social de l’autrice, portée par les lectures de Jean-Pierre Gallien et Marie Braun.

La Mériéthèque de Méry-ès-Bois propose une conférence-lecture à deux voix consacrée à George Sand, figure majeure de la littérature et femme profondément engagée dans son époque. À travers une adaptation de Gérard Buisson, les lecteurs Jean-Pierre Gallien et Marie Braun font entendre les mots et les idées d’une écrivaine libre, audacieuse et résolument ancrée dans les combats de son siècle.

Un rendez-vous culturel qui mêle analyse, lecture et interprétation, pour redécouvrir George Sand autrement et mieux comprendre la modernité de sa pensée. .

The Mériéthèque in Méry-ès-Bois hosts a two-voice lecture-reading adapted by Gérard Buisson. The event highlights the author?s literary and social commitment, with readings by Jean-Pierre Gallien and Marie Braun.

