Informations pratiques

Troyes

Conférence L’église de Puellemontier (Haute-Marne) un exemple de la sculpture régionale monumentale du début du XVIè siècle

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Il n’y a pas de ruralité en art. Le commanditaire, quel que soit son lieu d’habitation, est soucieux d’embellir le sanctuaire où il a un fief […] le haut niveau économique de certains donneurs d’ordre permet d’enrichir la plus petite église ou chapelle, d’autres plus humbles peuvent avoir recours à des artistes moins reconnus ou moins doués . Geneviève Bresc-Bautier donne ainsi toute sa place à une sculpture souvent ignorée celle qui décore les églises rurales. Puellemontier est connu pour ses deux grandes statues troyennes et bien repéré pour ses vitraux du XVIᵉ siècle. Au mieux, son décor inséré dans l’architecture est laconiquement évoqué. Cette communication permettra de rendre justice à cette sculpture effacée, et de la resituer dans le contexte du temps et du territoire, avec une conclusion inattendue. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est amisdesmusees.art.histoire.troyes@laposte.net

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L’événement Conférence L’église de Puellemontier (Haute-Marne) un exemple de la sculpture régionale monumentale du début du XVIè siècle Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne