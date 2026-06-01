Conférence L’engagement et la place des femmes dans la libération de la Bretagne juin 1944 mai 1945 Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan

Saint-Connan

Conférence L’engagement et la place des femmes dans la libération de la Bretagne juin 1944 mai 1945

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre de l’exposition temporaire Résistantes en Bretagne 1940-1944 , le musée accueillera, le dimanche 14 juin, à 15h, Coralie Guého pour une conférence sur l’engagement des femmes dans la libération de la Bretagne juin 1944 mai 1945.

En Bretagne, les résistantes furent peu nombreuses à faire le choix de rejoindre l’armée à l’été 44. Il s’agit généralement de très jeunes femmes infirmières ou agents de liaison et de renseignement pour la résistance.

La condition féminine avant la Seconde Guerre mondiale, et le mode de formation des résistants laisse peu de place à la fonction combattante. Certaines photographies les montrent armées, mais ces images doivent être abordées avec précaution, car elles relèvent souvent d’une mise en scène rétrospective de la Libération.

Pour autant, des femmes furent présentes en nombre aux côtés de contingents FFI, progressivement réorganisés en régiments principalement comme auxiliaires médicales ou secrétaires, agents de renseignements, d’autres comme animatrices de réseaux d’entraide, notamment dans l’environnement des unités françaises des fronts de l’Atlantique. À une période ou la clandestinité est levée, et où une place politique leur est donnée, l’engagement des femmes devient officiel aux yeux de tous.

Titulaire d’une licence professionnelle Tourisme du Patrimoine après un parcours en licence d’Histoire à l’université de Rennes 2, Coralie Guého est médiatrice culturelle au Musée de la Résistance en Bretagne depuis 2021. Très impliquée dans le tissu associatif mémoriel, elle s’intéresse tout particulièrement à la place des femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Sa conférence mettra en lumière cet aspect encore trop souvent méconnu de l’histoire.

Org. Musée de la Résistance en Argoat .

Musée de la Résistance en Argoat Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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L’événement Conférence L’engagement et la place des femmes dans la libération de la Bretagne juin 1944 mai 1945 Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh