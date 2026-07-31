Informations pratiques

Saint-Ulphace

Conférence L’épopée des verreries sarthoises

Salles des fêtes Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 17:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Venez assister à une conférence intitulée L’épopée des verreries sarthoises présentée par M. Nicolas Pinquier

Rendez-vous à la salle des fêtes des Saint-Ulphace le samedi 17 Avril à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

Salles des fêtes Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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English :

L’événement Conférence L’épopée des verreries sarthoises Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude