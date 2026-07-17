Roseraie, Centre musical de Roussigny, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Roseraie 19 et 20 septembre Centre musical de Roussigny Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La roseraie est, par essence, un patrimoine fragile. À l’instar des roses anciennes, des jardins et des gestes horticoles, les métiers d’art et les savoir-faire artisanaux qui les entourent, traversent le temps grâce à celles et ceux qui continuent de les cultiver, de les préserver et de les transformer. Une roseraie demande de l’attention, du soin et une transmission continue, sans cela, elle disparaît. Elle devient ainsi une image sensible du patrimoine lui-même : quelque chose de vivant, vulnérable et en perpétuelle évolution.

Les artistes et artisans d’art du Collectif de la Roseraiee, accompagnés de leurs hôtes et complices musiciens Louise et Patrick Marty, agiront lors de ces journées comme des jardiniers du patrimoine. L’exposition mettra en lumière des techniques artisanales anciennes, des matériaux délaissés ou encore des formes de création qui résistent à l’uniformisation et à la production industrielle.

Nous résistons, et maintenant si nous le réimaginions ?

Centre musical de Roussigny Saint Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire 06 33 23 32 02 https://roussigny.fr/le-projet/ https://www.instagram.com/collectif_de_la_roseraie?igsh=MWNjYjRrdWJ4cXZxbw%3D%3D&utm_source=qr Le Centre Musical de Roussigny invite le Collectif de la Roseraie pour une aventure mêlant artisanat d’art, beaux-arts et musique autour d’une thématique qui est chère à tous ; la Roseraie.

Ensemble les artistes vous feront découvrir leur approche de leur jardin de roses. Parking (voir site internet)

La roseraie est, par essence, un patrimoine fragile. Les roses anciennes, les jardins, les gestes horticoles, les métiers d’art et les savoir-faire artisanaux qui les entourent, traversent le temps à…

©LG