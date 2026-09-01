Journées du Patrimoine Église et animations Saint-Ulphace
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Ulphace
Informations pratiques
Saint-Ulphace
Journées du Patrimoine Église et animations
Place de l’église Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres et guidées, présentation de la collection de chasubles, samedi et dimanche de 10h à 18h. Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, samedi et dimanche de 10h à 18h.
– Atelier “Confection d’un bourdon aux pommes”, le samedi de 14h à 15h.
– Animation “Fantastiques fossiles, la vie il y a 100 millions d’années”, le samedi de 15h à 16h.
Ces deux animations sont sur réservation, au 06 31 08 93 87 / saintulphacepatrimoine@gmail.com
– Conférence sur le tramway, le samedi de 17h à 18h, salle des Associations (rue d’Authon).
– Visite du village de Saint-Ulphace et lecture publique, le dimanche de 15h à 17h. Rendez-vous salle des associations
(rue d’Authon) .
Place de l’église Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 08 93 87 saintulphacepatrimoine@gmail.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Église et animations Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Saint-Ulphace (Sarthe)
- Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Roseraie, Centre musical de Roussigny, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Confection d’un bourdon, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Fantastiques fossiles, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026