Informations pratiques

Saint-Ulphace

Journées du Patrimoine Église et animations

Place de l’église Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres et guidées, présentation de la collection de chasubles, samedi et dimanche de 10h à 18h. Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, samedi et dimanche de 10h à 18h.

– Atelier “Confection d’un bourdon aux pommes”, le samedi de 14h à 15h.

– Animation “Fantastiques fossiles, la vie il y a 100 millions d’années”, le samedi de 15h à 16h.

Ces deux animations sont sur réservation, au 06 31 08 93 87 / saintulphacepatrimoine@gmail.com

– Conférence sur le tramway, le samedi de 17h à 18h, salle des Associations (rue d’Authon).

– Visite du village de Saint-Ulphace et lecture publique, le dimanche de 15h à 17h. Rendez-vous salle des associations

(rue d’Authon) .

Place de l’église Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 08 93 87 saintulphacepatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église et animations Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude