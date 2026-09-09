AGENDA · Saint-Ulphace
Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Ulphace · Saint-Ulphace
Informations pratiques
Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ulphace Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !
Eglise Saint-Ulphace Rue de l’Église, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !
©Gérard LEPOINT
À voir aussi à Saint-Ulphace (Sarthe)
- Journées du Patrimoine Église et animations Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Exposition sur le patrimoine de Saint-Ulphace, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Roseraie, Centre musical de Roussigny, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Confection d’un bourdon, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026
- Fantastiques fossiles, Salle des associations, Saint-Ulphace 19 septembre 2026