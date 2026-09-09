Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ulphace Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !

Eglise Saint-Ulphace Rue de l’Église, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !

©Gérard LEPOINT