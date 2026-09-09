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AGENDA · Saint-Ulphace

Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Ulphace · Saint-Ulphace

Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles, Eglise Saint-Ulphace, Saint-Ulphace

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Ulphace
Adresse
Rue de l'Église, 72320 Saint-Ulphace
Ville
72320 Saint-Ulphace
Département
Sarthe

Visites de l’église et de la chapelle, exposition des chasubles 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ulphace Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !

Eglise Saint-Ulphace Rue de l’Église, 72320 Saint-Ulphace Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
Venez découvrir l’église de Saint-Ulphace, son histoire, son architecture et ses légendes !

©Gérard LEPOINT

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