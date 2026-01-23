Conférence Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle Rue Jules Guesde Le Creusot
Rue Jules Guesde Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot Saône-et-Loire
Début : 2026-03-01 18:30:00
fin : 2026-03-01 20:00:00
2026-03-01
Conférence: Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle.
Autour de la thématique de La table des Schneider , l’écomusée Creusot-Montceau vous invite à la conférence Les arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle , par madame Jacqueline Queneau. Autrice de La grande histoire des Arts de la table , issue de l’école du Louvre et de l’école des hautes études en sciences sociales de l’université Paris VIII, Jacqueline Queneau donne régulièrement des conférences sur l’art de recevoir à la française, depuis le moyen âge jusqu’aux années 1950.
Tout public. .
Rue Jules Guesde Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
