Conférence Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle Rue Jules Guesde Le Creusot

Conférence Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle

Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-03-01 18:30:00

fin : 2026-03-01 20:00:00

2026-03-01

Conférence: Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle.

Autour de la thématique de La table des Schneider , l’écomusée Creusot-Montceau vous invite à la conférence Les arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle , par madame Jacqueline Queneau. Autrice de La grande histoire des Arts de la table , issue de l’école du Louvre et de l’école des hautes études en sciences sociales de l’université Paris VIII, Jacqueline Queneau donne régulièrement des conférences sur l’art de recevoir à la française, depuis le moyen âge jusqu’aux années 1950.

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie (salle à manger) Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org

English : Conférence Les Arts de la table dans la bourgeoisie du XIXe siècle

